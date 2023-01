A tutti i costi alla Juventus: Allegri ha detto sì

Calciomercato, a tutti i costi alla Juventus: Allegri non ha nessun dubbio e avrebbe già detto di sì. Pronto un ulteriore sforzo economico

Ogni allenatore ha i suoi pupilli. Quelli che porterebbe con sé dappertutto e che probabilmente farebbe giocare anche in momento poco brillanti. Anche Allegri ha qualcuno così, De Sciglio, ad esempio, che comunque gioca poco. Ma soprattutto Adrien Rabiot.

Già lo scorso anno, quando il centrocampista francese sembrava davvero essere un corpo estraneo al gioco della Vecchia Signora, il tecnico livornese, nonostante tutto, lo mandava sempre in campo. Poi in estate era arrivata la cessione con partenza verso Manchester, poi il ritorno, dopo che la madre Veronique ha chiesto la luna come ingaggio per il figlio. Insomma, non è andata a buon fine e adesso sappiamo tutti che Rabiot ha un contratto in scadenza e che difficilmente verrà rinnovato. Le richieste infatti sono altissime, al di là del budget bianconero. Anche se, da qui a giugno, delle novità ci potrebbero essere.

Calciomercato, la Juventus alza la posta per Rabiot

Non che ci fosse bisogno di Sky per saperlo, ma è stato il canale satellitare a svelare che la Juventus vuole fare davvero qualcosa di importante per riuscire a trattenere il giocatore. Rabiot, chiede almeno 10 milioni di euro e i bianconeri fino al momento si sono fermati a 7, ma potrebbe essere Allegri in questo caso a fare la differenza.

Il tecnico infatti, oltre ad aver spiegato alla dirigenza che vede il centrocampista francese come uno dei pilastri per la prossima stagione, ha chiesto uno sforzo. Che la società sarebbe pronta a fare. E poi, Max, potrebbe a sua volta parlare con Adrien per fargli capire qual è la sua importanza all’interno del progetto bianconero. Solamente in questo modo, forse, si potrebbe arrivare ad una clamorosa fumata bianca. Che al momento, comunque, appare lontana. Senza illusioni.