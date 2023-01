Proposta ufficiale e chiusura imminente: la Juventus piazza il colpaccio

Calciomercato Juventus, adesso ci sarebbe una proposta ufficiale con tanto di possibile chiusura della trattativa: i dettagli.

In casa bianconera si guarda al presente e la dimensione Juventus vuole dare già risposte concrete da qui al domani. Come si legge su ‘Tuttojuve.com’, a giorni è attesa la risposta ufficiale di uno dei colpi decisamente più importanti della stagione.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione tra non molto dovrebbe arrivare la risposta di Soledad Belotto alla proposta ufficiale presentata dalla Juventus Women. L’affare non si può ancora definire concluso, ma dalle parti bianconere filtra non poco ottimismo.

Juventus Women, si sblocca l’operazione Soledad Belotto | A breve la risposta

Non manca molto, quindi, sulla riuscita del colpo in prospettiva. La diciannovenne non occuperebbe nessuno slot da extracomunitaria e rappresenterebbe, per la squadra femminile, un vero e proprio upgrade importante, in quanto è considerata una giovane di serie non professionista ma di grandissima qualità. E a breve potrebbe riuscire ad avere il passaporto italiano che le permetterebbe, quindi, di poter giocare tranquillamente nella squadra bianconera.

La firma, si legge, considerando tutto, non avverrà prima del 15 gennaio data prevista per la decisione. Un tassello importante per la squadra femminile che adesso vuole ambire al primato in classifica, che vede, per il momento, la Roma capolista con le bianconere che inseguono in seconda posizione. Certamente un acquisto di questo tipo rappresenterebbe una mossa vincente sul mercato in ottica presente ma anche e soprattutto futura. Attendiamo, impazientemente, l’ufficialità dell’operazione, affinché si possa consolidare un colpo decisamente importante.