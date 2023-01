Intreccio Kane-Juventus: Allegri ora trema sul serio

Archiviata la pratica Cremonese la Juventus guarda avanti in campionato ma è inevitabile che in questo periodo ci siano voci di calciomercato.

La finestra dei trasferimenti invernali è aperta ormai da qualche giorno e i tifosi bianconeri si interrogano se ci saranno o meno dei movimenti in casa bianconera. Sia in entrata che in uscita, le prossime settimane saranno molto calde in tal senso.

L’obiettivo della Juve è quello di essere competitiva su più fronti, c’è la volontà di riuscire a portare a casa almeno un trionfo in questa stagione. Allegri avrebbe bisogno di qualche rinforzo, specie in difesa, ma a gennaio è difficile ipotizzare qualche movimento in entrata, se non low cost. Certo è che la dirigenza dovrà comunque farsi trovare preparata a cogliere eventuali occasioni e in ogni caso dovrà già iniziare a pensare ai rinforzi che dovranno arrivare nel corso dell’estate.

Calciomercato Juventus, il Bayern molla Kane: ritorno di fiamma per Vlahovic?

Interessanti aggiornamenti, a tal proposito, trapelano dalla Germania. Secondo quanto riferito dalla Bild, infatti, trapelerebbe un diffuso scetticismo in merito al possibile approdo di Harry Kane al Bayern Monaco. Sebbene il bomber inglese non abbia ancora trovato un accordo di massima per il rinnovo del contratto in scadenza con il Tottenham, una sua partenza è ora come ora molto difficile da ipotizzare. Gli Spurs, sotto questo punto di vista, stanno facendo muro.

Ecco perché il Bayern potrebbe a quel punto decidere di virare nuovamente su Dusan Vlahovic per puntellare il proprio reparto offensivo. L’attaccante della Juventus, alle prese ancora con i ben noti problemi di pubalgia, non è ancora al top della forma. Il suo rientro è ancora un’incognita, ma intanto sta calamitando in maniera importante l’attenzione mediatica. Accostato a diversi club in Premier League, tra cui Arsenal e Manchester United, l’ex bomber della Fiorentina potrebbe diventare un nome concreto anche per il Bayern Monaco, soprattutto se i Campioni di Germania non dovessero riuscire a mettere le mani su Kane.