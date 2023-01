Tutti felici e contenti alla Juventus: l’idillio continua, firma immediata

Tutti felici e contenti alla Juventus, il giocatore anche ieri ha confermato di essere una sicurezza: segnali sempre più positivi.

In totale continuità con la sfilza di risultati positivi dello scorso novembre, la prestazione di Cremona ha restituito a Massimiliano Allegri una Juventus pugnace, combattiva. E determinata a rientrare quanto prima nella lotta per lo scudetto, che solo qualche mese fa sembrava utopia. I bianconeri non incanteranno dal punto di vista del gioco, che continua a latitare, ma restano una squadra organizzata, solida, dalla difesa impenetrabile.

In Lombardia, intanto, è arrivato il settimo clean sheet di fila. Sette vittorie consecutive senza subire gol, per quella che anche nel 2023 si conferma la retroguardia meno battuta della Serie A, con a malapena sette gol incassati da quando è iniziato il campionato. L’importante, ora, sarà proseguire su questa strada. Non voltarsi indietro. La classifica infatti dice che la Juventus non può prendersi ulteriori pause se l’obiettivo è quello di tornare a sognare il tricolore. Il Napoli rimane sempre distante ma dopo la giornata di ieri i punti di svantaggio nei confronti dei partenopei sono 7 e non più 10.

Tutti felici e contenti alla Juventus, a un passo il rinnovo di Danilo

L’ambiente bianconero, nel frattempo, sembra aver smaltito in tutta fretta le vicissitudini societarie dello scorso novembre. La partita dello “Zini” ha confermato che non ci sono stati strascichi particolari dopo le rumorose dimissioni dell’ex presidente Agnelli e di tutto il vecchio Consiglio d’amministrazione.

La squadra ha risposto sul campo, portando a casa tre punti fondamentali per continuare la rimonta in classifica. Tra i migliori in campo il difensore brasiliano Danilo, ormai una certezza nel reparto arretrato bianconero. Reduce dal Mondiale con il Brasile, l’ex Real Madrid si è fatto trovare subito pronto. A Torino ha detto più volte di trovarsi bene ed è per questo che la società si sta già muovendo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Come riporta il giornalista Romeo Agresti sul proprio profilo Twitter, i segnali sono sempre più positivi per il rinnovo del duttile giocatore verdeoro.