Calciomercato Juventus, la mattonella che cementa il piano: blitz ufficiale

Calciomercato Juventus, la mattonella che cementa il piano della società bianconera: il blitz è ufficiale. Si cerca di chiudere presto

Sette gol in 18 presenze. L’ultimo pesantissimo, che ha permesso alla Juventus di conquistare la settima vittoria di fila in campionato riducendo e distanze con il Napoli capolista. Nemmeno il più ottimista, forse, si aspettava un impatto così importante di Milik con la maglia bianconera.

E invece il polacco, arrivato la scorsa estate dal Marsiglia, ha immediatamente convinto tutto, e quella mattonella da dove è partito il pallone che ha bucato Carnesecchi, ha cementato il piano della Juventus che, secondo quanto riportato da goal.com, avrebbe già avviato i contatti con il club francese per il riscatto del giocatore. La cifra è abbordabile, e la società piemontese per il prestito ha già versato 800mila euro nelle casse dei transalpini. Il blitz c’è già stato. Ecco le cifre.

Calciomercato Juventus, si punta al riscatto di Milik

Che Milik abbia quelle caratteristiche, e quelle qualità che servono, ormai è sotto gli occhi di tutti. Per questo la Juve vuole chiudere in maniera veloce l’affare così da stare tranquilla anche per la prossima stagione.

Per il riscatto definitivo dell’attaccante che in Serie A ha anche vestito la maglia del Napoli e che la Juve aveva messo nel mirino anche diverse stagioni fa, bastano 7 milioni di euro. Una cifra che potrebbe anche essere versata in maniera anticipata per dare anche quelle sicurezze che servono al calciatore per giocare con tranquillità la seconda parte di stagione. Intanto Milik segna, regala punti, dimostra di essere in grado di giocare anche con la squadra e per la squadra ed è uno che rimane mentalmente in partita per tutti i novanta minuti. Insomma, una piacevole sorpresa nonostante qualche imbarazzo nel momento in cui si è passato da Depay a lui nei mesi scorsi. Un colpo importante. Adesso serve solamente chiudere il cerchio.