Poker stellare in Premier, Juventus sotto tiro: sogno infranto per Allegri

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per un solo giocatore, adesso le inglesi si fanno sotto consapevoli del possibile assisti.

Dalla Premier un solo nome che fa, letteralmente, impazzire il mercato. Si tratta del giovanissimo che piace, ovviamente, ad Allegri e alla Juventus.

Dalla Premier Leaug vogliono tutti un solo giocatore, si tratta del laterale della difesa, il giovanissimo Fresneda. Il giovane prodigio classe 2004 e quindi appena maggiorenne è pronto alla svolta già da subito, in una big d’Europa. Dal Valladolid si muovono per cederlo e adesso le big della Premier League muovono i primi passi.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Fresneda | Poker dalla Premier League

Si legge da ’90min.com’ che Manchester United, Arsenal, Chelsea e Tottenham sarebbe le squadre pronte a chiudere l’operazione per il giovane prodigio Fresneda. Il laterale, ovviamente, ha fatto impazzire anche i bianconeri che adesso lo seguono con grandissima attenzione nonostante la concorrenza estera alle stelle.

Il giovane consapevole del corteggiamento delle big d’Europa, adesso, vuole tentare già uno sbarco nel cosiddetto calcio che conta. Per ora si tratta soltanto di approcci che potrebbero, presto, diventare offerte ufficiali a sancire uno dei probabili talenti del futuro, il cosiddetto enfant prodige pronto a sbarcare, da subito, già in Inghilterra. Ci saranno ulteriori novità nei prossimi giorni laddove, appunto, ci sarà la parola probabilmente fine nella trattativa. Allegri ha già dichiarato di voler rinforzare il reparto difensivo e, certamente, l’acquisto di una giovane promessa come lo spagnolo potrebbe rappresentare quell’upgrade non indifferente da far giocare subito. Attendiamo ulteriori novità sul caso non appena ci saranno offerte recapitate dal club spagnolo.