Calciomercato Juventus, la decide Conte: accordo trovato

Calciomercato Juventus, adesso gli Spurs sembrano la squadra in pole per l’acquisto: i dettagli della possibile operazione in difesa.

Stando alle ultime indiscrezioni, adesso, il giocatore sembra più vicino che mai ad un addio per subentrare in un grande club che gioca ai vertici.

Secondo, infatti, le ultime indiscrezioni, il futuro del giocatore Pedro Porro stella Sporting adesso potrebbe essere al Tottenham di Antonio Conte. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, come scrive Nicolò Schira su Twitter, il giocatore sarebbe verso l’accordo con la squadra di Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, Conte decisivo | Accordo per 45 milioni: chiesto pagamento clausola

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Pedro Porro potrebbe diventare un prossimo giocatore del Tottenham di Antonio Conte, secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il giocatore avrebbe mosso il desiderio di giocare in una big d’Europa. Pedro Porro classe 1999 sta già scardinando qualsiasi record in quel del Portogallo e adesso e appronto l’approdo ma il suo club per la cessione ha solo un desiderio.

Il pagamento della clausola rescissoria previsto per 45 milioni di euro. Di conseguenza, in caso di intensificazione della trattativa, gli Spurs dovranno sedersi al tavolo per arrivare proprio a quella unica soluzione. Infatti, ovviamente, viste le qualità del giocatore in questione, anche la Juventus si era interessata sul possibile acquisto ma certamente la richiesta del club potrebbe allontanare i bianconeri dato il costo del cartellino, previsto unicamente con il pagamento della clausola. In attesa di capire cosa farà il Tottenham che sembrava ormai ad un passo dal suo acquisto, se deciderà di pagare la clausola o meno, sicuramente, la Juventus rimane alla finestra in caso di occasione last minute.