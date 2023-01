Juventus-Bayern, la svolta è arrivata: il via libera è immediato

Gli impegni della Juventus si susseguiranno uno dietro l’angolo in questo mese di gennaio, che però sarà importante anche per altri motivi.

Il nuovo cda è pronto a insediarsi e a lavorare affinchè il club bianconero possa avere il miglior futuro possibile. Nuove strategie in atto e la necessità di aprire una nuova era calcistica, nella quale non andrà disperso il dna vincente che da sempre è una prerogativa della Juventus.

Nel frattempo la formazione di Allegri sta cercando di rimanere agganciata al treno scudetto, o comunque tra le prime della classe per agguantare un piazzamento Champions League. Senza dimenticare che ci sarà anche l’Europa League nella quale essere protagonista. Gennaio è però anche il mese del mercato, visto che si sono riaperte ufficialmente le trattative. Complicato pensare a grossi investimenti in questa fase, i maggiori colpi arriveranno senz’altro nel corso della prossima estate. Quando per forza di cose andranno sostituite alcune pedine della rosa.

Si guarderà ad obiettivi giovani, calciatori che possono aprire un ciclo con la Juventus. Con particolare attenzione rivolta ai parametri zero, quei giocatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino.

News #KoloMuani & #Thuram: Both players are NO transfer targets of #FCBayern at this stage! Neither winter nor summer. The focus is on Choupos contract extension despite the intensive interest of @ManUtd which is concrete! @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/cJ5xTYzdnj

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 6, 2023