Ultim’ora UFFICIALE: domino Zidane, svolta Juventus

Calciomercato Juventus, un effetto domino che adesso ha l’ufficialità. Futuro già deciso per il mister francese: i dettagli.

Si era parlato per lungo tempo del ballottaggio che avrebbe visto il mister ex Real Madrid come primo obiettivo dell’equipe francese.

La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️ ➡️ https://t.co/4CawVszXsS#FiersdetreBleus pic.twitter.com/W2YV4bOVf3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 7, 2023

Infatti anche lo stesso Zizou aveva aperto alla possibilità di diventare il prossimo ct della nazionale francese, laddove nel 2006 giocò la sua ultima partita da capitano e giocatore professionista. Stando però alle ultime situazioni, con tanto di comunicato ufficiale. Il futuro di Zidane adesso è già deciso.

Calciomercato Juventus, la Francia prolunga Deschamps fino al 2026

Era nell’aria ma adesso è ufficiale con tanto di comunicato direttamente dalla nazionale francese. Deschamps è pronto a sedere ancora a lungo sulla panchina della nazionale francese e il comunicato non lascia dubbi: ha firmato fino al 2026. Una novità importantissima che sancisce definitivamente, con un effetto domino, anche il futuro di Zidane che adesso diventa un candidato più che dignitevole per essere il prossimo tecnico della Juventus, adesso si può. Infatti dalla prossima stagione la Vecchia Signora deciderà quale sarà il proprio futuro, tutti in discussione oltre il tecnico. Molto dipenderà anche dai risultati ottenuti alla fine di questa stagione in corso. A giugno ci sarà il punto ma il fatto di vedere Zidane libero, adesso, potrebbe essere opportunità più che ghiotta visto che l’ex Real Madrid, a questo punto, rinizierà proprio da una squadra di club: la Juventus è chiaramente la squadra in pole.