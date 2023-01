Give me five Conte: il ritorno alla Juventus diventa realtà

Non finiscono mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus, che in questo 2023 è attesa da diversi movimenti sia in entrata che in uscita.

Il mese di gennaio ha visto la riapertura ufficiale delle trattative e la tifoseria bianconera è impaziente di sapere se nel corso delle prossime settimane alla corte di Massimiliano Allegri arriverà o meno qualche nuovo elemento.

L’allenatore nei giorni scorsi ha parlato del fatto che la rosa non necessita di alcun rinforzo in particolare. Ma è chiaro che se ci fosse l’opportunità di arrivare a qualche obiettivo anche in ottica futura bisognerà farsi trovare pronti. Tanti elementi della squadra sono in scadenza di contratto e se non arriveranno i rinnovi bisognerà sostituirli con calciatori dello stesso spessore, se non migliori. Per questo motivo si sta lavorando a 360 gradi, cercando di tenere d’occhio anche i parametri zero.

Juventus, Conte in bianconero in lavagna a 5

C’è tuttavia un chiacchiericcio anche riguardo la panchina della Juventus. Si continuerà con mister Allegri in panchina oppure la dirigenza farà scelte diverse? E’ chiaro che molto dipenderà anche dai risultati che il club maturerà nel corso dei prossimi mesi.

Intanto avanzano altre candidature. Come quella di Zinedine Zidane, ad esempio. Saltata la possibilità di approdare sulla panchina della Francia, l’ex numero 21 sarebbe in corsa per la panchina della Juve. Ma non sarebbe il solo. Perchè secondo gli analisti di Snai ci sarebbe anche l’opzione Conte. La quota (5) conferma come i bianconeri di fatto siano la pista percorribile nel caso in cui l’allenatore non rimanesse al Tottenham. Al momento la sua permanenza agli Spurs ha la quota più bassa, appena 1.40. In lizza però ci sono anche Psg e Inter, che sono in lavagna a 15.