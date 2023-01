Gode Allegri, ne prendono un altro: gratis alla Juventus

Calciomercato Juventus, gode Massimiliano Allegri: mollano un obiettivo dei bianconeri che adesso hanno il quasi via libera per il colpo a zero

Rivoluzione in difesa. Questa appare essere la parola d’ordine della Juventus per la prossima stagione. Non tanto per quello che la retroguardia bianconera sta facendo in questa fase della stagione, ma per quelli che sono i contratti che legano diversi calciatori alla società piemontese.

Come sappiamo Alex Sandro e Cuadrado sono in scadenza. E hanno pure finito la benzina, tant’è che il brasiliano ormai viene schierato come centrale e non più a tutta fascia. Non ce la fa a tenere i ritmi più, anche perché negli anni scorsi ha dato tutto. Normale, insomma, pensare a quelle che potrebbero essere delle soluzioni per il prossimo anno. Ma di soldi ne girano pochi e Allegri, con Cherubini, sta cercando di piazzare soprattutto dei colpi a parametro zero.

Calciomercato Juventus, il Borussia molla Grimaldo

Uno di questi è Grimaldo del Benfica, esterno in scadenza di contratto, che dalle parti della Continassa seguono con molto interesse. Il fatto che si liberi a zero potrebbe far scatenare un’asta, alla quale avrebbe potuto partecipare pure il Borussia Dortmund. Ma sembra che non sarà così.

Secondo Sky Sport tedesco infatti i gialloneri avrebbero cambiato il proprio obiettivo, puntando forte sul 19enne Milos Kerkez dell’AZ Alkmaar. Per lui servono una ventina di milioni di euro, una cifra alta ma sicuramente un investimento importante per il futuro. Insomma, una di meno nella corsa a Grimaldo. Gode Allegri.