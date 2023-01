Calciomercato Juventus, 5 milioni per la svolta: Cherubini ha fatto la sua mossa

Calciomercato Juventus, adesso potrebbe esserci subito la svolta. Operazione da cinque milioni di euro: i dettagli.

La Juventus potrebbe farsi viva con la Roma molto presto, la situazione infatti potrebbe prendere, finalmente, la svolta sperata da Allegri.

La Vecchia Signora è pronta a mettere a segno il colpo importante in difesa. Il cosiddetto terzino capace di fare la differenza da subito. C’è sempre interesse per un nome in particolare che adesso sarebbe pronto a raggiungere Allegri la sua squadra per un operazione dal costo di 5 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Karsdorp operazione decisa | 5 milioni

La Juventus potrebbe farsi viva nei prossimi giorni con il club giallorosso per concludere definitivamente l’operazione di cui si parla, ormai, da diversi tempi. Il laterale olandese è pronto a cambiare maglia ma anche a rimanere in Serie A.

Per l’acquisto del cartellino di Rick Karsdorp, terzino destro olandese classe 1995 in uscita dal club giallorosso, come scrivono da ‘Sky Sport’, la Juventus sarebbe pronta ad offrire cinque milioni di euro. La Roma, si legge, vorrebbe poter incassare almeno 10 milioni di euro dalla sua cessione. Ci saranno incontri nei prossimi giorni per stabilire, definitivamente, un operazione che certamente farebbe comodo ad entrambi i club, in primis alla Juventus che finalmente avrebbe un altro grande giocatore da poter utilizzare sia in campionato ma soprattutto in Europa, laddove, appunto serve un upgrade a livello difensivo. Staremo a vedere se l’operazione verrà chiusa secondo le cifre stabilite, la Juventus per il momento è ferma sui 5 milioni di euro e non sembra intenzionata ad alzare l’offerta.