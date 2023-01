Il sogno di Allegri è realtà: finalmente alla Juventus, arriva gratis

Il calciomercato della Juventus continua ad essere uno degli argomenti più importanti di questo primo mese del nuovo anno.

La squadra bianconera in campo sta rispettando le aspettative, ha iniziato il nuovo anno come meglio non poteva. Due vittorie di misura che gli hanno consentito di continuare nella risalita in classifica, con l’obiettivo scudetto che rimane un sogno possibile.

Bisognerà continuare su questa strada, con gli impegni che andranno via via facendosi sempre più intensi, visto che si dovrà giocare anche in Coppa Italia e in Europa League. Mister Allegri vorrebbe magari poter contare su qualche innesto in più, per migliorare la qualità della sua rosa. Non si prevedono però spese folli, più facilmente si cercherà di approfittare di eventuali occasioni che potrebbero presentarsi strada facendo.

Juventus, Isco si può ingaggiare ora a zero

Non è affatto un mistero che la Juve guardi con particolare attenzione alla lista dei parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Che come ogni estate da qualche anno a questa parte offre delle occasioni golose delle quali approfittare.

Attenzione però perchè anche in questa fase dell’anno c’è una pista da non sottovalutare, come spiega anche “Fichajes”. Attualmente senza contratto c’è infatti anche Isco, un “pallino” di Allegri che già negli anni passati è stato più volte accostato alla Juventus. La sua esperienza con il Siviglia è finita nel peggiore dei modi, tant’è che ha deciso di interrompere il contratto con gli spagnoli. Chi vuole dunque ora può prenderlo a zero e il portale spiega che c’è anche la squadra bianconera tra i club interessati a lui. In serie A anche la Lazio sarebbe sulle sue tracce.