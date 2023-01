Risposta bomba, 50 milioni: game over Juventus, salta l’affare

Calciomercato Juventus, l’affare complessivo si attesta sui 50 milioni di euro: stando così le cose, i bianconeri sono fuori dalla corsa.

Un ruolo importante per le otto vittorie consecutive ottenute dalla Juventus in campionato è stato inevitabilmente ricoperto dalla difesa. La compagine di Allegri ha ritrovato quell’impermeabilità che ne aveva garantito i recenti successi.

La capacità di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità, il desiderio di non mollare mai la presa e di difendere il risultato con le unghie e con i denti sono il segreto della rinascita della Juventus. Chiaramente la “Vecchia Signora” è ancora all’opera per provare a capitalizzare occasioni interessanti. Sotto questo punto di vista, interessanti aggiornamenti trapelano proprio in relazione al reparto difensivo. Uno dei nomi attenzionati da Cherubini, infatti, è quello di Evan N’Dicka, legato all’Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato.

Calciomercato Juventus, 50 milioni per dire sì: la richiesta di N’Dicka che cambia tutto

Sul difensore francese dell’Eintracht hanno messo gli occhi diverse big europee, pronte a darsi battaglia per mettere le mani su uno dei prospetti più interessanti del calcio francese. L’Eintracht non ha ancora gettato la spugna per quanto concerne il possibile rinnovo, ma la sensazione che è che si si stiano creando le premesse per un addio tra le parti a fine stagione. Su N’Dicka hanno acceso i fari molte big del calcio europeo: sondaggi esplorativi sono stati effettuati da Arsenal, Tottenham, Chelsea, Milan, Barcellona, Juventus e Psg, che monitorano l’evolvere della situazione.

Come refeito da Frankfurter Rundschau, però, le richieste dell’entourage del calciatore, al momento, pongono un serio scoglio all’ipotetica fumata bianca. Bonus alla firma per 15 milioni di euro a cui aggiungere un ricco quadriennale, per una richiesta complessiva che dovrebbe attestarsi sui 50 milioni di euro. Queste le condizioni fatte recapita4e da N’Dicka per dire sì ad uno dei tanti club in fila per lui. Scenario che chiaramente complica e non poco i piani della Juventus, a caccia di profili dai costi relativamente contenuti.