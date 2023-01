Calciomercato Juventus, duello in serie A con il terzo incomodo

Missione compiuta per la Juventus, che ieri sera ha ottenuto l’ottava con vittoria consecutiva superando di misura l’Udinese.

Per i bianconeri è decisamente iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno solare e continuando di questo passo ci sono buone opportunità di poter lottare per il primato. Il Napoli in fondo non è così distante.

La Juventus ha ritrovato soprattutto solidità difensiva e sembra essere proprio questa l’arma in più della formazione allenata da Massimiliano Allegri.

Gennaio è però anche il mese del calciomercato e per i tifosi c’è molta curiosità per capire se ci saranno o meno dei movimenti in entrata o in uscita da parte della dirigenza bianconera. Non ci saranno sicuramente rivoluzioni ma non è da escludere qualche colpo, magari senza spendere troppo, per rinforzare la rosa e affrontare al meglio la seconda parte della stagione che sarà senz’altro molto intensa.

Juventus, su Zaha ci sono anche Roma e Barcellona

Di sicuro però i maggiori movimenti della Juventus arriveranno nel corso della prossima estate, con tante occasioni tra i parametri zero. Calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino e che dunque vanno seguiti con attenzione già ora, cercando di anticipare la concorrenza.

In Inghilterra sono sicuri che Zaha non rinnoverà con il Crystal Palace l’accordo in scadenza a giugno e dunque anche lui sarà uno di quei giocatori appetibili. Lo “Standard News” spiega come il calciatore in Italia piaccia a Juventus e Roma, ma c’è un terzo incomodo… molto scomodo. Stiamo parlando del Barcellona, che pure sarebbe pronto a farsi avanti per convincerlo a firmare a costo zero.