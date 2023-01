Calciomercato, la Juventus mette la sua pietra: spunta la data della firma

Calciomercato Juventus, i bianconeri mettono la prima pietra per la nuova stagione. La firma sembra essere ad un passo. Spunta la data

Massimiliano Allegri si fida ciecamente di lui. Tant’è che lo manda in campo sempre. O quasi. Non solo in quello che è sempre stato il suo ruolo naturale, ma anche in altre zone. Anche a centrocampo a dire il vero, dove ha dimostrato di essere in grado, all’occorrenza ovviamente, di essere schierato.

Ecco perché il suo futuro è scritto. E lui, dal proprio canto, non sembra avere dubbi soprattutto dopo che ha guadagnato i gradi di capitano nel momento in cui Bonucci è assente. Parliamo di Danilo, match winner nell’ultima gara contro l’Udinese in casa – la sua rete ha permesso ai bianconeri di piazzare l’ottava vittoria di fila – che è pronto a mettere nero su bianco sul prolungamento del contratto. Spunta pure la data dell’annuncio ufficiale, almeno secondo quelle che sono le indiscrezioni di TuttoSport in edicola questa mattina.

Calciomercato Juventus, rinnova Danilo

L’ex Manchester City, che è arrivato a Torino nell’ambito che ha portato Cancelo alla corte di Guardiola, al momento è legato ad un contratto con la Juventus fino alla fine della stagione 2023-2024. Un anno e mezzo ancora di accordo per i colori bianconeri.

Ma questa data verrà rivista a breve a quanto pare. Sì, il quotidiano torinese svela che Cherubini è pronto a trovare un accordo per altre due stagioni ed entro il mese di gennaio dovrebbe anche arrivare l’ufficialità della cosa. Insomma, sembra davvero tutto fatto per Danilo che vista l’età si potrebbe in questo modo anche legare a vita con i colori bianconeri. Il classe 1991 è pronto a dire di sì. Questo per la felicità di Allegri che saprà di poter contare anche per la prossima stagione di un elemento assai affidabile. Uno che ogni allenatore vorrebbe avere nella propria squadra.