Calciomercato Juventus, doppio blitz in Serie A: 10 milioni

Calciomercato Juventus, nella Capitale la vicenda continua a tenere banco: il giocatore dovrebbe andare via a gennaio.

Ieri ha cercato di fare un minimo di chiarezza il direttore generale in persona, intervistato prima della gara con il Milan. Stiamo parlando di Tiago Pinto, plenipotenziario dell’area sportiva della Roma, che ha risposto ad alcune domande dei giornalisti a proposito del terzino olandese Rick Karsdorp, in procinto di lasciare la Capitale.

Pinto ha detto apertamente che l’intenzione della società è quella di trovare quanto prima un accordo che possa soddisfare tutti. Sia la Roma che il suo entourage. Il giocatore per il momento ha “chiarito” con il tecnico José Mourinho, ma resta la volontà di andare via da Roma. Una decisione maturata dopo la sfuriata del tecnico lusitano in seguito al pareggio con il Sassuolo, quando in diretta televisiva attaccò frontalmente Karsdorp e il suo atteggiamento in campo, invitandolo a trovarsi un’altra squadra nel mercato invernale.

Calciomercato Juventus, la Roma è irremovibile su Karsdorp: no a prestiti

La Roma, dicevamo, ha intenzione di cedere l’olandese ma non ha alcuna intenzione di svenderlo. Vuole almeno 10 milioni per lasciarlo partire in questa sessione di mercato.

Per la Juventus potrebbe essere una soluzione interessante, considerando che i bianconeri stanno cercando un rinforzo sulla fascia destra. Non a caso durante la sosta per i Mondiali Karsdorp è stato più volte accostato ai bianconeri, che tuttavia avrebbero cambiato idea una volta ascoltate le richieste della società capitolina. Secondo il giornalista Flavio Tassotti, ad oggi ci sarebbero due club sull’ex Feyenoord. Ma lo stesso, attraverso il suo profilo Twitter, specifica che la Roma è irremovibile e non vuole aprire ad eventuali prestiti.