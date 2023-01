Altro che Juventus: il bomber vola in Premier League

Altro che Juventus, l’attaccante è in scadenza di contratto e il club londinese è pronto ad anticipare tutti.

Il 2023 della Juventus si è aperto, calcisticamente parlando, così come si era concluso il 2022. E cioè con delle vittorie importantissime che hanno consentito agli uomini di Massimiliano Allegri di continuare a recuperare posizioni in classifica e rientrare nella lotta per lo scudetto. Sono otto adesso i successi di fila della squadra bianconera, che grazie all’1-0 di sabato scorso con l’Udinese ha agganciato il Milan al secondo posto.

Un’impresa che solo un paio di mesi fa sembrava impossibile. L’allenatore era finito a un passo dall’esonero dopo l’eliminazione dalla Champions League e la squadra non riusciva ad invertire la rotta, falcidiata com’era dalle assenze e dagli infortuni. Allegri ha svoltato inizialmente puntando sui giovani, poi recuperando alcune pedine fondamentali. Una di queste è Federico Chiesa, finalmente tornato dal lungo infortunio che l’ha tenuto fuori quasi per un anno intero. Contro i friulani ha servito lui l’assist decisivo.

Altro che Juventus, Thuram vicinissimo al Chelsea

Potrebbero essere lui e Paul Pogba – che non rimetterà piede in campo prima di febbraio – i due nuovi “acquisti” della Juventus. Che dopo quello che è successo lo scorso novembre difficilmente effettuerà operazioni di rilievo nel calciomercato di gennaio.

Intanto sembra essere definitivamente sfumato l’affare Marcus Thuram. L’attaccante francese, a quanto pare, si è promesso al Chelsea. Lo riporta il Times, convinto che i Blues siano pronti a portare in Inghilterra il figlio d’arte per una cifra che si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Thuram è infatti in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, che come fece lo scorso anno con Zakaria – poi finito alla Juventus – sarebbe orientato a cederlo con qualche mese d’anticipo pur di non perderlo a zero. Il Chelsea è tra le società più attive in assoluto sul mercato. E l’arrivo di Thuram non escluderebbero quello di Joao Felix, che sta per trasferirsi in prestito dall’Atletico Madrid.