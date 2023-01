Bomba Juventus, Elkann lo ha fatto sul serio: “Contattato Del Piero”

Bomba Juventus, Elkann lo ha fatto davvero: l’amministratore delegato di Exor avrebbe contattato Alessandro Del Piero

Immediatamente dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e dell’intero consiglio d’amministrazione della Juventus, il nome di Del Piero, come dirigente, è rimbalzato tra i tifosi della squadra bianconera.

Anche perché, contattato, l’ex numero 10 e capitano ha candidamente ammesso: “Ho ancora casa a Torino”. Nel frattempo di cose ne sono successe, con l’indicazione del nuovo presidente – Ferrero – e con il nuovo CDA che il prossimo 18 gennaio dovrebbe prendere in maniera definitiva la situazione in mano. Ma le porte a new entry non sono chiuse. Anzi, dentro la società adesso mancano senza dubbio quelle che sono le figure di campo. Se prima c’era Nedved, adesso nessuno ha vissuto lo spogliatoio della Juventus e nessuno conosce le dinamiche. E forse è anche per questo motivo che John Elkann sta cercando di trovarle queste figure, per metterle al fianco ai nuovi dirigenti, e per dare ancora più juventinità alla Vecchia Signora. Sì, serve appunto questo, lo spirito che ha sempre contraddistinto la società piemontese nel corso della sua illustre storia. Fatta di successi e di delusioni, com’è giusto e corretto che sia.

Bomba Juventus, contattato Del Piero

Come detto il nome di Alessandro Del Piero stuzzica, eccome, dalle parti della Continassa. E secondo le informazioni riportate da Momblano su Juventibus, l’amministratore delegato di Exor lo avrebbe contattato.

”C’è stato un contatto diretto tra John Elkann e Del Piero, sicuro al 101%. Così come c’è stato un confronto tra Elkann e almeno altri due ex calciatori della Juventus non solo telefonico”. Queste le parole del giornalista che aprono a scenari importanti per il futuro. Scenari di quelli belli, che molti tifosi bianconeri avrebbero voluto da tempo. Tanto problemi logistici Del Piero non ne avrà: ha sempre casa a Torino…