Calciomercato, doppio forcing e scatto decisivo: Juventus in trappola

Calciomercato Juventus, adesso c’è un futuro per bianconero per il giocatore che potrebbe non essere solo quello di Torino.

La corsa al giovane prodigio si sta intensificando nelle ultime settimane e adesso il suo futuro potrebbe essere, tutto, bianconero.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione di ‘Dario Pellegrini’ su Twitter, nel futuro del giovane prodigio delle fasce la principale antagonista sarebbe un’altra squadra bianconera, il Newcastle che adesso ha tutte le intenzioni di lanciarsi nel calcio che conta andando a chiudere già l’operazione con Fresneda.

Calciomercato Juventus, Fresneda corteggiato anche dal Newcastle

Il giovane prodigio del Valladolid adesso potrebbe essere un nuovo giocatore “bianconero”, sì ma del Newcastle. Come riportato fedelmente dalla indiscrezione su Twitter, la squadra inglese, i ‘Magpies’ sarebbero in contatto diretto sia con la squadra detentrice del cartellino, il Valladolid, sia con lo stesso giocatore.

Un futuro che potrebbe essere, quindi, a tinte bianconere ma non della Juventus in attesa di capire cosa farà proprio la squadra italiana alle prese con la possibile cessione di McKennie corteggiato da altre squadre inglesi, Aston Villa su tutte. Per ora per il centrocampista texano ci sono solo sondaggi e ancora nessuna offerta ma nel caso ne dovessero ricevere importanti, allora, a quel punto, con i soldi della cessione del texano si potrebbe pensare ad un assalto importante magari, appunto, puntando di nuovo forte su Fresneda che rimane comunque uno dei profili più seguiti dall’entourage mercato della Juventus. Un futuro che vedrà il giocatore protagonista di un’altra squadra ma adesso bisognerà capire di che bianconero si tratta.