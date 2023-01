Calciomercato Juventus, lo rimpiazzano subito: Simeone beffa tutti

Calciomercato Juventus, il club madrileno è alla ricerca di un’alternativa dopo aver concluso l’affare con il Chelsea.

Le trattative andranno avanti per tutta la settimana. Dopodiché, ci sarà un incontro ufficiale nel corso del quale sarà formulata una prima proposta. Alla Juventus non resta che sperare, a questo punto, che qualcosa vada storto. In caso contrario, dovrà rinunciare definitivamente ad uno degli uomini che ha nel mirino da tempo.

Il nome di Memphis Depay era stato accostato alla società bianconera già durante la scorsa estate, ma poi non se n’era fatto più nulla. Il motivo? Prettamente economico. Ed ecco allora che, a diversi mesi di distanza, un altro club è entrato a gamba tesa in questo scenario, certo che sia il candidato ideale per il posto che da qui a breve rimarrà vacante: quello attualmente occupato, cioè, da João Felix. L’Atletico Madrid, come fa sapere il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, ha formalmente chiesto al Barcellona il centravanti olandese, fuori dal progetto tecnico di Xavi. Il talento portoghese sta per lasciare Madrid ed è prossimo all’accordo con il Chelsea, motivo per il quale gli iberici sono disperatamente in cerca di qualcuno che possa sostituirlo.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid ha chiesto Depay al Barcellona

L’ex attaccante di Lione e Manchester United ha tutte le carte in regola per rimpiazzarlo egregiamente, sempre ammesso che il Barcellona decida di cederlo ai suoi connazionali. Non ha mai avuto un ruolo di spicco nei piani del tecnico catalano, ma è motivato e molto determinato ed è per questo motivo che a Madrid lo hanno adocchiato.

Atlético Madrid have asked Barcelona for Memphis Depay. Negotiations will take place this week as direct contact has been scheduled to make the first proposal. 🚨⚪️🔴 #FCB Atléti have Depay in the list as one of possible replacements for João Félix. pic.twitter.com/1TBifDhpqB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2023

L’ipotesi sul piatto sarebbe quella di chiedere un prestito sino al 30 giugno, in maniera tale che l’Atletico possa avere ciò che vuole e che i blaugrana si “liberino” di un giocatore al quale non intendono rinnovare il contratto. Questo accordo accontenterebbe anche lo stesso Depay, che non si trova più bene al Barcellona e che è più volte stato a tanto così dal dire addio alla società spagnola.