De Paul alla Juventus, tutto confermato: la formula è quella giusta

La Juventus viaggia veloce verso i prossimi impegni in campionato mentre non si fermano voci e rumors di calciomercato.

Nella prossima giornata di campionato la formazione allenata da Massimiliano Allegri è attesa dal big match del weekend, vale a dire lo scontro diretto contro il Napoli capolista di Luciano Spalletti. La prima della classe sulla strada dei bianconeri, che nel corso dell’ultimo periodo hanno compiuto una straordinaria rimonta.

I tifosi dunque attendono con ansia questa partita, mentre la dirigenza è al lavoro per cercare di capire se ci sarà la possibilità di mettere a segno dei colpi nel corso di questa sessione invernale dei trasferimenti. Di sicuro la Juventus non farà dei grandi investimenti, i maggiori acquisti saranno effettuati nel corso della prossima estate quando ci sarà comunque da rivoluzionare la rosa un po’ in tutti i reparti. Visto che ci saranno delle partenze certe.

Juventus, Momblano: “Riscontri su De Paul”

A centrocampo potrebbe esserci la necessità di effettuare più di un intervento, visto e considerato che ad esempio potrebbe andare via Rabiot. Il francese è in scadenza di contratto e ogni giorno che passa il suo rinnovo sembra essere più lontano, visto che il mediano piace a tanti top club europei.

I bianconeri però avrebbero già in mente il nome del possibile sostituto. Momblano durante “Juventibus” ha infatti rivelato come “Mi sono arrivati riscontri su Rodrigo De Paul. La Juventus, imbeccata dagli agenti del calciatore, si è detta molto interessata e disponibile ad una trattativa. I tratti sarebbero quelli del prestito 18 mesi con diritto di riscatto” sono le sue parole. In realtà bisognerebbe riuscire a trovare l’incastro giusto, anche perché i prestiti di 18 mesi sono stati bloccati dalla FIFA. L’argentino, fresco campione del mondo, avrebbe coomunque il vantaggio di non aver bisogno di adattarsi al nostro calcio, visti i suoi trascorsi con la maglia dell’Udinese.