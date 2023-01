Jolly per Allegri: così la Juventus mette la freccia

Calciomercato Juventus, bianconeri sul pezzo per il nuovo jolly per Allegri: adesso si può, i dettagli dell’operazione.

Da casa bianconera si fa il punto sul possibile nuovo acquisto offensivo. Allegri vuole un nuovo jolly da poter utilizzare sulle fasce.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione de ‘Il Corriere dello Sport’, i bianconeri avrebbero messo gli occhi sul giovane classe 2000 della nazionale marocchina. Si tratta di Anass Zaroury. Attualmente in forze al Burnley, in Championship, la Serie B inglese per intenderci, il pupillo della nazionale marocchina potrebbe partire su un’offerta di almeno 4 milioni.

Calciomercato Juventus, 4 milioni per la nuova fascia | Zaroury il nuovo jolly per Allegri

L’entourage mercato bianconero al lavoro per regalare ad Allegri il nuovo enfant prodige, in forza al Burnley ma che piace anche tanto in Spagna, specialmente al Getafe.

Un operazione fattibile dal punto di vista economico che potrebbe dare garanzie per il futuro andando incontro ad una giovane promessa che ha già risposto affermativo alla prova europea e mondiale. Potrebbe, infatti, essere lui il colpo a sorpresa. La nuova freccia per Allegri da poter alternare in fascia a livello offensivo. La Juventus pensa al grande colpo in attesa che ci sia una possibile offerta proprio da parte del club bianconero. Come si legge, infatti, nell’indiscrezione del quotidiano italiano l’operazione sembra anche fattibile visti i costi non eccessivi. Staremo a vedere quando si sbloccherà l’operazione, consapevoli della fattibilità della suddetta.