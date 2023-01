Calciomercato Juventus, richiesta a sorpresa: 10 milioni per il sì

Calciomercato Juventus, adesso potrebbe sbloccarsi la situazione relativa al bomber: 10 milioni per arrivare al sì.

In Spagna desta sempre più attenzione la situazione relativa ad un bomber che cerca una nuova squadra, si tratterebbe di un giocatore che è già finito, più volte, in ottica bianconera.

Come scrivono proprio i colleghi spagnoli, infatti, dal ‘chiringuito’, aggiornano sul futuro del bomber Depay in uscita dal Barcellona. Nel suo presente c’è un’altra squadra interessata es si tratterebbe di una rivale ai vertici proprio della Liga spagnola.

Depay all’Atletico Madrid per 10 milioni

Adesso, quindi, Depay è pronto ad iniziare una nuova avventura con la maglia dell’Atletico Madrid visto che la sua avventura in blaugrana sembra al capolinea. L’olandese ex Lione è stato accostato, più volte, alla Juventus che alla fine scelse poi Milik e per ora i risultati sembrano dare credito proprio alla scelta bianconera.

Un presente che, dunque, sembra già scritto per Depay che adesso potrebbe salutare, da subito, il Barcellona per una cifra pari a 10 milioni di euro e diventare, così, un nuovo bomber dell’Atletico Madrid. C’è quindi un attesa infinita su quello che in Spagna sarà, molto probabilmente, uno dei colpi più importanti del mercato invernale. In tale occasione la Juventus saluterebbe per sempre la possibilità di arrivare a Depay che per lungo tempo è stato corteggiato proprio dall’entourage bianconero. Un futuro che sembra, quindi, ben indirizzato in Spagna, laddove, proprio con il Barcellona, non è riuscito ancora a dare i risultati sperati, che sia la volta buona con l’Atletico Madrid? Lo scopriremo probabilmente presto.