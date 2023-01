Calciomercato Juventus, ingaggio dimezzato: dalla Premier l’erede di Szczesny

Calciomercato Juventus, il club sta valutando l’ipotesi di non proporre alcuna proposta di rinnovo al suo estremo difensore.

L’entusiasmo che si era esaurito dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League dello scorso ottobre, è improvvisamente tornato a regnare negli ambienti della Continassa.

Merito delle otto vittorie consecutive in campionato, un filotto sensazionale in cui la Juventus è riuscita a tenere sempre inviolata la propria porta. La lunga imbattibilità bianconera è la conferma di una ritrovata solidità difensiva. Ed è fondamentale che prosegua, affinché la squadra di Massimiliano Allegri continui a scalare posizioni in classifica ed avvicinarsi alla vetta. Tra due giorni l’invalicabile retroguardia della Signora verrà messa a dura prova da quello che è indiscutibilmente – e non solo per i numeri – uno dei migliori attacchi del campionato. Il Napoli di Luciano Spalletti – da domenica scorsa campione d’inverno – nella prima parte del torneo ha trovato la via del gol con una facilità irrisoria. E per la solidissima Juve, che in Serie A non subisce reti addirittura dallo scorso ottobre, sarà indubbiamente un bel test.

Calciomercato Juventus, De Gea via dal Manchester United

Avrà dunque parecchio lavoro da svolgere Wojciech Szczesny, esperto portiere polacco al quale Allegri si affiderà per difendere i pali della Signora e provare a mantenere intatta l’imbattibilità. Tuttavia l’ex numero uno della Roma, da sei anni a Torino, non è assolutamente certo di rimanere nel capoluogo piemontese anche nelle prossime stagioni.

Non è una novità, infatti, che la Juventus si da tempo alla ricerca di un suo sostituto. Tra i papabili ci sarebbe anche David De Gea, estremo difensore del Manchester United, il cui contratto che lo lega ai Red Devils si appresta a scadere la prossima estate. Stando a quanto riporta il portale iberico todofichajes.com, la dirigenza del club inglese sta pensando di non rinnovare il giocatore, attualmente uno dei più pagati della Premier League. Non convince neppure il rinnovo al ribasso, accettato anche dallo stesso De Gea. Motivo per cui dalla Spagna sono convinti che l’ex portiere della nazionale spagnola possa andare via dall’Inghilterra. E tra le principali destinazioni ci sarebbero Juventus e Atletico Madrid.