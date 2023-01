Calciomercato Juventus, Conte resta al palo: sorpasso in corsia

Non si fermano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus, sia in questa fase invernale che in vista della prossima estate.

Finora il rendimento della squadra di Allegri, soprattutto a cavallo della sosta che c’è stata per i mondiali disputati in Qatar, è stato senz’altro positivo. Otto vittorie consecutive hanno portato Bonucci e compagni a lottare per le prime posizioni della graduatoria, con affaccio sulla lotta scudetto.

Continuare su questa strada è doveroso, tanto più che ci sarà occasione per essere protagonisti anche in Coppa Italia che in Europa League. In chiave mercato a gennaio è facile aspettarsi poche mosse da parte dei club italiani, Juventus compresa ovviamente. Si cercherà al massimo di sfruttare qualche occasione che potrebbe presentarsi, guardando inevitabilmente al futuro e alla prossima stagione.

Juventus, il Chelsea vicino a Pedro Porro ma…

Continua la ricerca di nuovi esterni per la Juventus, che durante la prossima estate dovrà per forza di cose trovare laterali sia a destra che a sinistra, visto che Alex Sandro e Cuadrado si avviano alla conclusione del loro contratto.

Tra i tanti nomi che sono stati accostati ai bianconeri nel corso degli ultimi tempi c’è anche quello del laterale Pedro Porro. Che piace non solo alla Juventus ma anche al Tottenham di Conte. Tuttavia “El Mundo Deportivo” spiega come ci si stato un sorpasso del Chelsea per aggiudicarsi le sue prestazioni. Tuttavia, si legge, l’allenatore Rubén Amorim parlando della possibile partenza di Porro dal club ha detto: “Conosciamo le qualità del giocatore e il numero di occasioni che arrivano dai suoi piedi. Non siamo ciechi, per questo o pagano la clausola o non lascerà il club“. La clausola del calciatore è di 40 milioni di euro.