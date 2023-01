Calciomercato, Simeone scippa la Juventus: blitz anticipato

La Juventus si sta preparando alla grande sfida contro il Napoli ma nel frattempo non mancano mai le voci che riguardano il calciomercato bianconero.

I bianconeri sono reduci in campionato da ben otto vittorie consecutive, che gli hanno consentito di avvicinarsi alle posizioni che contano. Ora lo scontro diretto con i partenopei di Luciano Spalletti dirà presumibilmente se ci sarà o meno la possibilità di lottare per lo scudetto.

Allegri e i suoi ragazzi hanno tutte le carte in regola per disputare una seconda parte di stagione da assoluti protagonisti. Tra l’altro il tecnico ha recuperato delle pedine importanti e si può senz’altro pensare ad una Juve capace di far bene non solo in serie A ma anche in Europa League e in Coppa Italia. Certo qualche rinforzo non guasterebbe ma probabilmente si guarderà alla prossima estate. Quando ci sarà inevitabilmente da rinnovare la rosa.

Juventus, Soyuncu nel mirino dell’Atletico Madrid

E’ la difesa al momento il reparto che sembra necessitare di maggiori rinforzi. Non solo sulle corsie esterne, dove ci sono da trovare gli eredi di Cuadrado ed Alex Sandro, ma anche al centro. Bonucci non è più giovanissimo e per forza di cose bisogna iniziare a guardare avanti.

El Wolverhampton vuelve a la carga por Felipe. El Atlético, a por Söyüncü. Lo contamos en twitch @relevo. @Santos_Relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 11, 2023

Certo la concorrenza è tanta per alcuni che potrebbero essere degli obiettivi della Juventus. Il giornalista Matteo Moretto ha sottolineato come il Wolverhampton potrebbe andare alla carica di Felipe dell’Atletico Madrid. Una mossa quella degli inglesi che porterebbe Simeone a dover trovare un nuovo centrale, individuato in Soyuncu del Leicester. Il turco, accostato alla Juve in passato, è destinato a lasciare gli inglesi e potrebbe farlo già nelle prossime settimane.