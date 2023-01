La Juventus lo ha preso dalla Roma: accordo totale, è fatta

La Juventus lo ha preso dalla Roma, l’accordo è totale: ha già lasciato Trigoria. Un colpo con lo zampino di Elkann per uno Stadium sold out.

L’accordo è totale e il dirigente in questione ha già rassegnato le dimissioni dalla Roma. Almeno queste sono le indicazioni che arrivano dal Corriere dello Sport, che danno per fatto un passaggio dal giallorosso al bianconero.

Mancherebbe solamente l’ufficialità, anzi manca solamente l’ufficialità senza usare il condizionale. Ma la Juventus ha piazzato un colpo dietro la scrivania scippando alla Roma Paolo Monguzzi, che dopo due anni di ottimo lavoro alle dipendenze dei Friedkin, ha deciso di lasciare la Capitale per trasferirsi sotto la Mole. Lui, in giallorosso, è stato il responsabile della biglietteria della Roma. E se andiamo a vedere come si è riempito l’Olimpico in questi anni, che ha quasi sempre fatto sold out, anche nelle partite minori, allora è normale pensare che il lavoro svolto da Monguzzi sia stato egregio.

La Juventus lo strappa alla Roma, arriva Monguzzi

Secondo il quotidiano romano Monguzzi si è già dimesso e arriverà alla Juventus per lavorare nell’era post Agnelli che ormai è iniziata. Con Ferrero in presidenza. L’annuncio ufficiale dovrebbe esserci nei prossimi giorni ma ormai è tutto fatto.

Per la Roma è sicuramente una perdita importante per quello che il dirigente è riuscito a fare nel corso di questi mesi. Anche domani sera ad esempio contro il Genoa in Coppa Italia saranno quasi 60mila i presenti all’Olimpico. Insomma, i risultati ottenuti fino al momento parlano chiaro per Monguzzi, che è atteso adesso ad una nuova sfida, quella di riempiere lo Stadium con delle promozioni ad hoc e con qualche iniziativa che attiri l’attenzione del tifosi bianconeri. Che nel corso degli ultimi mesi un poco si sono “allontanati” dalla squadra, ma che con l’Udinese anche per via dei risultati hanno riempito nuovamente l’impianto di proprietà. Che potrebbe anche regalare degli introiti maggiori. Soldi poi anche da investire sul mercato.