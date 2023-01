Scambio e cash: addio Juventus, l’Inter chiude il cerchio

Calciomercato Juventus, addio con scambio. Adesso l’Inter di Marotta è pronta a consolidare la trattativa: i dettagli.

In difesa si muovono già le prime pedine e l’obiettivo sono nuovi profili, giovani e pronti, da subito. Tra le tante opportunità è subentrato un nome che interessava ai bianconeri ma che, adesso, sembra obiettivo concreto dell’Inter di Marotta.

Secondo l’indiscrezione de ‘Il Corriere dello Sport’, adesso l’Inter sarebbe la favorita nella corsa al giovane Scalvini. Un giovane prodigio che nonostante l’ancora giovanissima età, classe 2003, il phisique du role sembra quello vincente. La squadra nerazzurra, pur di averlo, proporrebbe uno scambio che, a questo punto, sbarazzerebbe le concorrenti.

Calciomercato Juventus, Marotta chiude per Scalvini | Fabbian più soldi

Proprio il club nerazzurro, pur di arrivare a chiudere l’operazione, metterebbe sul piatto il cartellino di Fabbian, attualmente in prestito alla Reggina in Serie B. Con questa mossa il costo dell’operazione diminuirebbe con l’inserimento del cartellino del centrocampista. Come detto poc’anzi, l’Atalanta adesso avrebbe alzato le pretese visto l’ottimo rendimento del giovane.

Infatti, dai 20 milioni chiesti inizialmente, adesso, per chiuderlo ci vorranno almeno 35/40 milioni. Cifra che verrà ridimensionata nel caso di inserimento, appunto, di una contropartita che farebbe comodo ai bergamaschi: in tal senso proprio il centrocampista Fabbian. Discorso diverso, per ora, per la Juventus che a quelle cifre non riuscirà a chiudere l’operazione desiderata. Ma come capita nel mercato odierno, tutto, verrà poi deciso in seguito. Staremo a vedere cosa succederà. Certamente l’Inter, adesso, sembra fare davvero sul serio per il giovane difensore classe 2003.