Filo diretto Juventus-Milan, gode solo Allegri: gratis in bianconero

Calciomercato Juventus, filo diretto anche con il Milan: ma gode solamente uno e quello è Massimiliano Allegri. Arriva gratis

Gode solamente Massimiliano Allegri. Che lo potrebbe avere a parametro zero. Da quelle parti infatti sono convinti che il Chelsea abbia ormai indirizzato le proprie decisioni per la prossima stagione. E ci sono delle novità importanti sul futuro di due giocatori.

I fatti dicono che i Blues dovranno rivoluzionare la squadra per la prossima stagione. Quella in corso sta regalando solamente delusioni e nemmeno il cambio in panchina, con Potter che ha preso il posto di Tuchel, ha dato quella svolta tanto sperata all’interno del club londinese. Che intanto si sta muovendo, visto che ha preso Joao Felix, ma che inizia pure a programmare quelli che sono i rinnovi di contratto. Uno riguarda Jorginho, l’altro Mount.

Calciomercato Juventus, Jorginho a zero

La notizia positiva, secondo il Telegraph, è che i Blues non semrano avere l’intenzione di trovare un accordo con Jorginho. Il centrocampista italo-brasiliano quindi potrebbe salutare la compagnia a parametro zero e come sappiamo vorrebbe fare ritorno in Italia.

Tenendo in considerazione, inoltre, che la Juventus non vorrebbe riscattare Paredes dal Psg visto che le prestazioni per il momento non hanno soddisfatto, l’ex Napoli potrebbe essere un’occasione da prendere al volo. Una di quelle che possono fare realmente la differenza. E Mount? Mount invece era stato accostato al Milan, ma in questo caso, il Chelsea, non vuole perdere il gioiellino cresciuto all’interno del vivaio e che ha caratteristiche quasi uniche. Insomma, per Cherubini le notizie sono buone, un poco meno per Maldini che potrebbe anche essere “attaccato” dal Chelsea per Leao. Anche lui diventato un obiettivo del club di Premier League.