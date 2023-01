Vlahovic sul filo del rasoio: saluta la Juventus per 110 milioni

Vlahovic sul filo del rasoio: l’attaccante serbo rimane nel mirino delle big inglesi. L’interesse è concreto, e la Juventus lo potrebbe cedere per 110 milioni di euro

Dusan Vlahovic potrebbe presto tornare in campo: dopo il Mondiale, nelle due partite che la Juventus ha giocato fino al momento, il serbo non è stato nemmeno convocato da Allegri. Ma sotto il profilo fisico sta migliorando. E questa è sicuramente una buona notizia.

Notizie meno buone invece arrivano sul fronte mercato, dove l’attaccante non smette, nonostante tutto, di essere nel mirino delle big inglesi. Soprattutto di una, l’Arsenal di Arteta che guida il campionato inglese e che sembra avere tutta l’intenzione di rinforzarsi già in questa sessione di mercato. Anche perché, lì davanti, i Gunners hanno perso Gabriel Jesus per infortunio e il tecnico catalano, che sente odore di vittoria, ha chiesto alla società dei rinforzi per non lasciare nulla al caso. E il nome di Vlahovic da quelle parti piace e anche tanto.

Vlahovic sul filo del rasoio, assalto Arsenal

La notizia questa mattina è riportata da Repubblica che sottolinea come i londinesi hanno nel mirino l’attaccante della Juventus. Dal proprio canto i torinesi non hanno nessuna intenzione di cederlo, su di lui sono riposte le speranze per il futuro. Ma ci sono delle condizioni da tenere in assoluta considerazione.

Una, senza dubbio, potrebbe essere l’offerta che l’Arsenal potrebbe mettere sul piatto: davanti a 110 milioni di euro chiunque tentennerebbe, e anche la Juventus potrebbe non restare del tutto indifferente a questa montagna di soldi che potrebbero anche aiutare a mettere i conti a posto. E poi in questo periodo, dove si cerca soprattutto il colpo a parametro zero, sapere di avere la possibilità di questo tesoro economico potrebbe fare la differenza. Insomma, Vlahovic non si muove, a meno che…