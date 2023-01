Calciomercato Juventus, pronto ritorno: sogno da 70 milioni

Anche se oggi è il giorno di un match molto importante per la Juventus è inevitabile che si continui a parlare di calciomercato visto che siamo nel mese di gennaio.

A dire il vero in questi primi giorni di mercato non si sono registrati grandi movimenti e l’impressione è che qualche colpo in extremis potrebbe essere messo a segno solamente sul filo di lana, a pochi giorni o ore dal gong della sessione invernale.

La Juventus sembra aver bisogno soprattutto di qualche innesto sulle corsie laterali, visto e considerato anche che alla fine della stagione andranno probabilmente via Cuadrado e Alex Sandro per la scadenza del loro contratto. Non sono da escludere innesti in altri reparti, ma se ne riparlerà probabilmente nel corso della prossima estate. Quando a bocce ferme si potrà ragionare con maggiore calma sugli obiettivi da portare a Torino per rinforzare e rinnovare la rosa bianconera.

Juventus, sogno Cancelo ma servono 70 milioni

Come dicevamo dunque la priorità della Juve sarà quella di trovare dei nuovi esterni difensivi in grado di aprire un nuovo ciclo a Torino. Perchè non cambieranno di certo le ambizioni dei bianconeri, che rimangono quelle di vincere sia in Italia che in Europa.

Gli ultimi rumors sono di quelli che fanno senz’altro sognare i tifosi. Come ha spiegato “The Telegraph” infatti Joao Cancelo sarebbe in procinto di cambiare squadra nel corso dell’estate, al portoghese sarebbero interessate diverse squadre visto che non è più un titolare fisso per Guardiola. Per la Juve – dove ha già giocato – sarebbe un profilo perfetto, visto che può giocare anche a sinistra. A frenare il costo potrebbe però essere il costo dell’operazione. Servirebbero infatti almeno 70 milioni per fargli lasciare l’Inghilterra.