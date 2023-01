“Zidane cerca casa a Torino”: accordo imminente con la Juventus

Calciomercato Juventus, la telenovela Zidane potrebbe chiudersi da un momento all’altra: l’indizio che sembra fugare ogni dubbio.

La diciottesima giornata di Serie A presenta una sfida che definire di cartello sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Alla luce delle otto vittorie consecutive ottenute in campionato, la Juventus di Max Allegri è riuscita a portarsi momentaneamente al secondo posto in classifica, in coabitazione con il Milan.

A sette lunghezze di distanza dal Napoli capolista, la Juventus ha la grande opportunità, vincendo al “Maradona”, di riaprire ufficialmente i sogni Scudetto. Chiaramente servirà la classica partita perfetta. Intanto, Max Allegri è riuscito a puntellare la propria panchina. Il tecnico livornese è riuscito a plasmare un’identità di squadra, corroborandola con i propri diktat. Sembrano essere lontani i momenti in cui un possibile avvicendamento alla guida della Juventus poteva configurarsi come l’opzione più praticabile. Difeso a spada tratta da Agnelli anche nei momenti più difficili, la posizione di Allegri è stata rinsaldata anche da Elkann, che vuole farne il punto di riferimento della fase di transizione del club bianconero.

Calciomercato Juventus, Zidane a Torino: “Sta cercando casa”

Nel caso in cui la Juventus non dovesse riuscire a mettere le mani su un trofeo neanche in questa stagione, però, il futuro di Allegri potrebbe essere nuovamente messo in discussione. L’ex tecnico del Milan è blindato da un ricco contratto da circa 9 milioni di euro netti a stagione per altri due anni e mezzo, ma chiaramente Elkann potrebbe a quel punto esautorarlo per porre le basi di un nuovo ciclo. Dalla Spagna si spingono già avanti, sostenendo che Zinedine Zidane sia giù pronto a tuffarsi in un’eventuale esperienza con la “Vecchia Signora”.

A riferirlo è il portale Chafarderias.com, che svela come Zizou, dopo la fine del lungo tormentone con la Federazione francese, sia pronto a tornare su una panchina. Ma c’è di più. Zidane, infatti, sarebbe sul punto di trovare un accordo di massima con la Juventus. A tal fine, avrebbe già avviato dei contatti per cercare quella che dovrebbe essere la sua nuova casa nel capoluogo piemontese. Ricordiamo che nelle ultime erano state ventilate anche altre ipotesi per il futuro dell’allenatore del Real Madrid, con il Psg in prima linea. Sotto traccia, però, la Juve avrebbe grandi chances di piazzare il colpo. Staremo a vedere.