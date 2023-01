Allegri, ritornano i vecchi fantasmi: ‘consigliano’ la Juve sull’esonero

By

La disfatta di ieri sera contro il Napoli rialimenta ovviamente tante voci di calciomercato per la Juventus di mister Allegri.

Un ko incredibile, un crollo imprevedibile per i bianconeri. Che nelle ultime otto gare prima di incontrare i partenopei di Spalletti avevano senza vinto e soprattutto erano riusciti a mantenere la porta inviolata. Cosa che Szczesny non è riuscito a fare al “Maradona”.

Una Juventus troppo brutta per essere vera si è sciolta come neve al sole contro un Napoli che sul piano tattico e anche su quello atletico è stato indubbiamente superiore. Sconfitta dalla quale ci si dovrà riprendere al più presto, il rischio è quello di una “batosta” mentale che potrebbe compromettere il resto della stagione. E’ il momento dunque di fare quadrato e guardare avanti. Aspettando magari anche qualche mossa sul mercato da parte della dirigenza, anche se a quanto pare l’intenzione è quella di guardare già alla prossima stagione.

Juventus, Bargiggia: “Allegri va congedato a fine stagione”

Al termine della partita contro il Napoli non sono mancate le critiche a mister Allegri. Che non è riuscito a mettere un freno alle iniziative di Osihmen e compagni. Troppa la differenza che si è vista in campo. Tant’è che chi “consiglia” alla Juventus di cambiare guida tecnica alla fine della stagione.

A Napoli giustizia è fatta per chi ama il calcio, il suo futuro e lo spettacolo: chi sa solo difendersi non può ambire a nulla di importante. Onore al @sscnapoli di Spalletti; per il bene della @juventusfc Allegri va congedato a fine stagione.

#5-1#dominati#cortomuso — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) January 13, 2023

“A Napoli giustizia è fatta per chi ama il calcio, il suo futuro e lo spettacolo: chi sa solo difendersi non può ambire a nulla di importante. Onore al Napoli di Spalletti; per il bene della Juventus Allegri va congedato a fine stagione” ha scritto su Twitter il giornalista Paolo Bargiggia.