Calciomercato Juventus, fine di un’era: ritorna dopo cinque anni

Calciomercato Juventus, non si torna più indietro: l’epurazione che porta a cambiare tutto. Il ritorno si concretizza così.

Tra i tanti problemi evidenziati dalla Juventus in occasione della sfida contro il Napoli, ce n’è uno che è tornato prepotentemente alla ribalta. Il centrocampo bianconero, è infatti, si è rivelato assolutamente incapace di far fronte all’effervescenza degli uomini di Spalletti, che con il passare dei minuti hanno preso campo e coraggio.

Difficile ipotizzare un acquisto importante in occasione del mercato invernale, a meno che non si creino i presupposti per l’addio di uno tra Rabiot e Mckennie. Intascare almeno 20 milioni di euro, infatti, garantirebbe a Cherubini una maggiore libertà di manovra. Il sogno resta sempre Milinkovic Savic, ma non è escluso che poi alla fine i bianconeri decidano di acquistare anche un regista alla Jorginho per intenderci.

Calciomercato Juventus, rinnovo in alto mare per Jorginho

Proprio sotto questo punto di vista trapelano interessanti novità dall’Inghilterra, che non possono non essere prese in considerazione. Secondo quanto riferito dal Daily Telegraph, infatti, il Chelsea avrebbe rispedito al mittente le richieste avanzate dall’entourage dell’ex centrocampista del Napoli in merito al prolungamento della sua esperienza con la maglia dei Blues. Dopo 5 anni, dunque, il rischio che si crei una vera e propria rottura tra Jorginho ed il Chelsea è sempre più concreta.

Il profilo dell’italo-brasiliano era stato accostato con una certa insistenza alla Juventus circa un anno fa. Da allora, come ammesso in diverse circostanze anche dall’entourage dello stesso centrocampista, non si sono più annodati i fili del discorso con la “Vecchia Signora”. Dal canto suo, però, la Juventus potrebbe comunque sfruttare la situazione di stallo venutasi a determinare tra Jorginho ed il Chelsea per provare eventualmente ad affondare il colpo. Staremo a vedere quello che succederà.