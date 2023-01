Stesso destino per Juventus ed Inter: la chiudono a gennaio

Il calciomercato della Juventus torna ad essere un argomento di grande attualità dopo la disfatta bianconera a Napoli.

Una serata davvero da dimenticare quella andata in scena al “Maradona”, con l’undici di Allegri incapace di reggere il confronto sul campo della capolista. Sono davvero in pochissimi a salvarsi, e ora i tifosi si chiedono se non ci sia subito il bisogno di intervenire per rinforzare la squadra nei suoi punti deboli.

Nel corso delle prossime settimane la Juventus continuerà a guardare sì al mercato invernale, ma anche alla lista dei futuri parametri zero. Vale a dire quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Che come ogni estate da qualche anno a questa parte offre delle occasioni golose delle quali approfittare, la lista dei potenziali obiettivi potrebbe essere particolarmente lunga. Ma ci sarà tanto da lavorarci sopra.

Calciomercato Juve ed Inter, sprint del Chelsea per Thuram

Un profilo che era stato accostato con una certa insistenza sia alla Juventus che all’Inter è quello di Marcus Thuram. L’attaccante francese è infatti legato al Borussia Mönchengladbach da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. I nerazzurri erano da tempo sulle sue tracce, ma alla fine l’affondo decisivo potrebbe essere quello del Chelsea.

Dopo essere stato sondato anche dal Bayern Monaco, infatti, il figlio d’arte sarebbe finito prepotentemente nel mirino dei Blues che stando a quanto riferito da Caught Offside sarebbero sempre più vicini a battere la concorrenza e chiudere l’affare nella sessione invernale di calciomercato. Il Borussia fin qui non si era smosso da una valutazione da 10 milioni di euro, ma la sensazione è che possa accontentarsi anche di un’offerta leggermente al ribasso per intascare un lauto tesoretto da investire immediatamente.