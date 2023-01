Calciomercato Juventus, ribaltone improvviso: l’obiettivo bianconero ha già lasciato il ritiro della sua ormai ex squadra.

Il mercato invernale entra sempre più nel vivo. Non Italia, dove probabilmente l’attuale l’immobilismo proseguirà almeno fino all’ultima settimana di gennaio. Difficile, improbabile che si sblocchi qualcosa prima di allora. Fuori dai confini del Belpaese invece le prime trattative cominciano ad andare in porto. In Inghilterra, ad esempio. La Premier League, il campionato più ricco del pianeta, sta regalando già qualche “botto”.

Tra le società più attive troviamo sicuramente il Chelsea, che non sta decollando nemmeno con Graham Potter in panchina e rischia di restare fuori dalla Champions League. In settimana è arrivata un’altra sconfitta per i Blues, scivolati in decima posizione e a distanza siderale dal quarto posto, a questo punto l’obiettivo minimo. Il magnate Todd Boehly, che ha acquistato il club da Roman Abramovich nella scorsa primavera, ha portato a Londra il fantasista portoghese Joao Felix, arrivato in prestito oneroso dall’Atletico Madrid. Il giocatore lusitano, che non è mai sbocciato completamente in Spagna, ha esordito giovedì contro il Fulham, rimediando però un rosso che gli farà saltare tre giornate.

Calciomercato Juventus, niente Arsenal per Mudryk: c’è il Chelsea per il talento ucraino

Ma nel giro di qualche giorno il Chelsea è tornato a fare nuovamente la voce grossa, regalando a Potter uno dei giocatori più promettenti d’Europa, messosi in luce nella fase a gironi di Champions League con la maglia dello Shakhtar Donetsk.

Stiamo parlando di Mykhailo Mudryk, che lo scorso ottobre aveva messo nel mirino anche la stessa Juventus, convinta di poter anticipare i ricchi club di Premier League. Sul giovane attaccante ucraino classe 2001 si è però scatenata molto presto un’asta a cui i bianconeri non hanno più potuto partecipare. Su di lui sembrava potesse avere la meglio l’Arsenal, che a quanto pare aveva già raggiunto un accordo con l’entourage di Mudryk. Ma, si sa, le cose nel calciomercato possono cambiare in fretta. Su di lui è piombato improvvisamente il Chelsea, per un’operazione che supererà i 100 milioni di euro. Mudryk è già in volo verso Londra, dove nelle prossime ore definirà i dettagli insieme ai suoi agenti.