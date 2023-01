Ultim’ora UFFICIALE: panchina saltata in Serie A, è stato esonerato

Ultim’ora UFFICIALE, salta un’altra panchina in massima serie. Fatale la sconfitta nel derby. Ecco chi sarà il sostituto.

La Serie A è giunta quasi al giro di boa ed il tempo comincia a stringere per quelle squadre che in questo momento sono in netto ritardo sulla tabella di marcia. Non si può più tergiversare, sperimentare. Questo è il tempo delle decisioni, anche drastiche se possibile, per cercare di salvare il salvabile. Attendere ancora potrebbe rivelarsi fatale.

Dopo avergli dato fiducia nonostante non fosse ancora riuscito a vincere una partita, la Cremonese ha deciso di sollevare dall’incarico Massimiliano Alvini. Finisce in anticipo dunque l’avventura lombarda del tecnico toscano, scelto la scorsa estate in seguito al divorzio da Fabio Pecchia, l’allenatore – oggi al Parma – che aveva riportato i grigiorossi in massima serie a distanza di oltre vent’anni dall’ultima promozione. Ad Alvini è stata fatale la sconfitta odierna nello scontro diretto con il Monza (2-3) che lascia la Cremonese all’ultimo posto in classifica. Pochi minuti fa il comunicato ufficiale sul sito grigiorosso.

Ultim’ora UFFICIALE, via Alvini: la Cremonese si affida a Ballardini

Come racconta la Gazzetta dello Sport, il successore di Alvini dovrebbe essere Davide Ballardini. Esperto di salvezze raggiunte subentrando in corsa, l’ex Genoa avrà il difficile compito di invertire la rotta nonostante la situazione appaia già bell’e compromessa.