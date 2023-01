Di Maria si porta l’amico: nuova freccia e Juventus a ritmo di tango

Calciomercato Juventus, una nuova freccia per le fasce che potrebbe rivelarsi un affare importante: i dettagli dell’operazione.

Dalla nazionale vincitrice del Mondiale appena trascorso in Qatar, potrebbe arrivare un nuovo pupillo argentino.

Si parla di un profilo che ha già l’interesse dei bianconeri. Una giovane promessa del calcio sudamericano che già potrebbe rappresentare l’upgrade nel nostro campionato italiano. La Juventus guarda al futuro e lo fa prendendo in riferimento il talento già consolidato alla guida di Allegri: Angel Di Maria.

Calciomercato Juventus, Baco può arrivare | Talento del Boca

Dal Boca potrebbe, infatti, un nuovo talento tutto argentino: Baco. Sul portale ‘bocanoticias’, parlano già di un interesse concreto dei bianconeri che guardano sempre di più al Sud America per rinforzare la rosa. Talent pronti a scrutare i cosiddetti talenti del domani. Potrebbe, infatti, essere il caso del giovane Baco.

Il giocatore, però, essendo argentino e quindi di passaporto extracomunitario, può arrivare non prima della fine della stagione. Il giocatore, per altro, ha un contratto in scadenza proprio nel 2023, motivo in più che convincerebbe i bianconeri ad aspettare almeno fino alla fine del campionato e quindi con l’inizio del mercato estivo. Secondo il portale estero, in caso di cessione del giovane esterno, dal Boca restano fermi sulla cifra richiesta e vogliono numeri che si avvicinino alla clausola rescissoria, che sfiora i 10 milioni di euro per l’intero passaggio del giocatore. Certamente uno di quei rinforzi che potrebbe fare comodo alla Juventus attuale che potrebbe quindi essere sempre più argentina sulle fasce.