Lo mollano alla Juventus: ‘principe‘ della difesa, altro che 50 milioni

Calciomercato Juventus, proseguono i contatti in casa bianconera per i possibili nuovi innesti. L’indiscrezione che trapela dalla Spagna.

La coppola rimediata al “Maradona” ha inevitabilmente ridimensionato i sogni di gloria della Juventus, ritornata con i piedi per terra dopo la striscia di 8 vittorie consecutive in cui la difesa bianconera non aveva preso goal.

Oltre ad un approccio alla gara che definire inconsistente sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, la “Vecchia Signora” ha pagato anche alcuni errori individuali piuttosto evidenti del proprio pacchetto arretrato. Soprattutto Bremer è apparso il lontano parente di quello visto all’opera per oltre tre mesi, rendendosi protagonista di ingenuità clamorose. Che ad Allegri farebbe molto più che comodo un eventuale innesto in difesa è ormai assodato. Resta da capire, semmai, quale sarà il profilo individuato dalla Juventus, alla quale in passato era stato accostato con una certa insistenza anche Pau Torres.

Calciomercato Juventus, il Villarreal ha già scelto l’erede di Pau Torres

Il difensore del Villarreal piace sostanzialmente a mezza Europa, motivo per il quale non sarà di certo facile riuscire a mettere le mani su uno degli interpreti più forti nel suo reparto. Il “Sottomarino Giallo” la scorsa estate è riuscita a resistere a diverse offerte, valutando il proprio gioiello non meno di 50 milioni. Cifra che potrebbe subire un drastico ridimensionamento nel corso della prossima estate, quando lo spagnolo si avvicinerà alla scadenza del suo contratto, fissata nel 2024.

Motivo per il quale, stando a quanto riferito da elgoldigital.com, il Villarreal avrebbe inserito nella propria lista dei desideri diversi nomi, effettuando sondaggi esplorativi per Alejandro Frances, Jorge Cuenca o Mbacke e non solo. Un altro nome tornato alla ribalta nelle ultime ore è quello di José Marsà, giovane difensore centrale che ha calamitato le attenzioni delle big della Liga. Movimenti che comunque testimoniano in maniera piuttosto tangibile la “rassegnazione” del Villarreal, che si è messa l’animo in pace sul fronte Pau Torres. Salvo clamorosi colpi di scena sarà addio in estate: la Juve osserva.