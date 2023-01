Calciomercato, 100 milioni e Juventus KO: Allegri gli dice addio

Calciomercato Juventus, adesso la situazione sembra andare in un’unica destinazione. Bianconeri ko nella trattativa.

La situazione potrebbe ripetersi ma, sempre, a sfavore dei bianconeri. Il club inglese adesso vuole reagire subito e chiudere un altro importante profilo.

Come sappiamo, il caso Mudryk ha già, letteralmente, sancito il mercato invernale. Il Chelsea ha chiuso il giovane calciatore per una cifra monstre di 100 milioni di euro, anticipando così l’avversaria in questione, l’Arsenal che sembrava la squadra più vicina a chiuderlo. Ovviamente nella corsa c’era anche la Juventus, ma quelle cifre impensabili non è stato possibile continuare nemmeno volendo. Ma ora i Gunners guardano avanti e cercano l’alternativa all’ucraino.

Calciomercato Juventus, Arsenal su Zaha

In questi giorni si è parlato di un potenziale rinforzo offensivo per i bianconeri. Il già consolidato bomber del Crystal Palace, Zaha. L’attaccante sembra propenso a spingersi più in là, andando a giocare in un club prestigioso che gli possa permettere di esprimersi ai massimi livelli. La Juventus l’ha messo nel mirino ma, ora, visto il fallimento della trattativa con Mudryk da parte dei Gunners, il bomber potrebbe diventare uno degli obiettivi prioritari proprio dei londinesi.

Zaha è infatti corteggiato dalla squadra di Arteta, ora prima in classifica in Premier League. I ‘Gunners’ dopo tanti anni sembrano sulla via del titolo e per consolidare il primato vogliono gente mettere i puntini su quello che potrebbe essere il grande colpo offensivo per il presente. Zaha piace anche ai bianconeri che adesso potrebbero avere un’avversaria più che determinata nella corsa al bomber, come scrivono anche dall’estero, nel portale inglese di ‘sportsmole’.