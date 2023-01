Penalizzazione Juventus, annuncio ufficiale Abodi: la data da segnare in rosso

Penalizzazione Juventus, l’annuncio ufficiale non passa indifferente sui social: cosa è successo su Twitter: i dettagli.

Il tweet di risposta del ministro ‘Andrea Abodi’ ha già fatto il giro del web, in riferimento al presunto caso bianconero sulle penalizzazioni.

Guardo spesso @reportrai3 e domani non mancherò, conosco i ruoli e ne rispetto le differenze, dormo, più o meno serenamente, solo da mezzanotte alle sette. Buona domenica ! — Andrea Abodi (@andreaabodi) January 15, 2023

La trasmissione ‘Report’ avrebbe, infatti, fatto capire che presto sarebbero state date delle novità proprio relative al club bianconero e al caso plusvalenze. Come sappiamo l’inchiesta è in attesa di un verdetto. Per il momento la Juventus attende novità in merito, proseguendo il suo cammino in campionato.

Juventus, la risposta di Abodi su Twitter fa il giro del web

Un tweet che non è passato indifferente ai tanti sportivi, non solo bianconeri, che hanno commentato numerosi sotto il post.

Adesso, in attesa di un verdetto definitivo sul caso, la Juventus cercherà in tutti i modi di perseguire gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Nonostante la disastrosa sconfitta contro la capolista Napoli, che sembra lanciare sempre di più i partenopei nel primato in classifica, i bianconeri possono ancora giocarsi più carte nelle varie competizioni: dall’Europa League, fino alla Coppa Italia e avere ancora, comunque, grandi speranze nel campionato nonostante i diversi punti che separano i bianconeri dalla squadra di Spalletti. Una Serie A che quest’anno ha avuto anche l’interruzione del mondiale ma che adesso è ritornata nel vivo delle sfide. Giovedì ci sarà il prossimo appuntamento di Coppa Italia. I bianconeri incontreranno il Monza in casa.