Calciomercato Juventus, London calling: agente in città, clausola galeotta

Calciomercato Juventus, l’agente del giovane calciatore è stato avvistato nella capitale inglese nell’ultimo fine settimana.

La testa è già rivolta all’ottavo di Coppa Italia con il Monza di giovedì prossimo, ma dire che i giocatori bianconeri abbiano già rimosso la debacle partenopea non corrisponderebbe al vero. In terra campana la Juventus è incappata in una delle sconfitte più pesanti della sua storia. Basti pensare che un risultato di queste proporzioni, per la Signora, non si verificava da trent’anni. Una prestazione insufficiente, in cui sono emersi grossi limiti.

Il Napoli di Luciano Spalletti è stato superiore in tutto e per tutto e la difesa di Massimiliano Allegri, che non aveva subito neppure un gol nelle otto giornate di campionato precedenti, è stata perforata in ben cinque occasioni. Un’imbarcata epocale. Come fare a voltare pagina? Certamente non sarà semplice, ma lo si potrà fare solo attraverso i risultati. La Juve non deve commettere l’errore di disunirsi. Ma cercare di crescere soprattutto o dal punto di vista del gioco e della proposta e riprendere a vincere su tutti i fronti.

Calciomercato Juventus, anche il Manchester United su Fresneda

L’allenatore livornese, dopo Napoli, si aspetta qualcosa anche dal mercato, malgrado difficilmente qualcosa di muoverà prima di mercoledì prossimo, giorno in cui si insedierà il nuovo Consiglio d’amministrazione e diventeranno operativi i nuovi dirigenti.

La fascia destra in questo momento è la zona di campo più scoperta, considerando che Cuadrado non ha ancora recuperato. Al tal proposito, il portale inglese Football Insider riporta l’interessamento del Manchester United per Ivan Fresneda, il terzino destro classe 2004 del Real Valladolid che sta incantando mezza Europa a suon di ottime prestazioni. I Red Devils si iscrivono ufficialmente alla corsa per il talento spagnolo, già nel mirino della Juventus. Non è l’unico club di Premier League ad essere interessato a Fresneda, appetito anche da Newcastle e Arsenal. La concorrenza, insomma, diventa serrata. L’agente del giocatore intanto è stato avvistato a Londra nell’ultimo fine settimana. La clausola per portarlo via dalla Spagna è molto bassa, si aggirerebbe intorno ai 9 milioni di euro.