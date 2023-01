Calciomercato Juventus, addio Vlahovic a gennaio: 82 milioni

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra la bomba in attacco: Dusan Vlahovic per 82 milioni di euro già subito.

Destano preoccupazione le notizie di mercato in arrivo proprio dall’Inghilterra. Il ricco campionato inglese è pronto, ancora una volta, dopo i già sorprendenti acquisti fatti dal Chelsea proprio in questa sessione di mercato, a sorprendere ancora.

Ma in questo momento, a stravolgere, potrebbe essere l’altra squadra di Londra, l’Arsenal. La squadra di Arteta in questa stagione sta regalando grandi risultati e la testa della classifica lo conferma. Ma c’è un obiettivo concreto su tutti, rinforzare il reparto offensivo regalando al mister spagnolo un bomber di razza.

Calciomercato Juventus, Arsenal pronto a fare l’offerta per Vlahovic

Non è quindi un mistero che il primo nome per i Gunners continui ad essere quello del bomber serbo, per ora, non ancora tornato titolare con Allegri vista la pubalgia che lo sta tenendo fuori più del dovuto anche se il suo ritorno sembra imminente. Dusan è quindi oggetto di desideri e si legge, proprio dal quotidiano inglese ‘The Guardian’, che l’Arsenal potrebbe farsi sotto già a gennaio.

L’offerta è già nota, 71 milioni di sterline, che sarebbe in euro ben 82 milioni che entrerebbero, da subito, nelle casse della Juventus. Dusan, si legge, è stato per tanto tempo il loro obiettivo prioritario e adesso dopo 12 mesi in bianconero, potrebbe essere, nuovamente, pronto l’assalto. Certamente una trattativa sconvolgente visto che Vlahovic rappresenta in bianconero quel pupillo su cui puntare tutto nel presente ma soprattutto nel futuro. Vedremo, quindi, come risponderà la dirigenza a tale offerta. Certamente ora più che mai l’addio ad una cifra così importante, sarebbe possibile. Staremo a vedere in attesa di ufficialità del caso.