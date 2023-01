Juventus-Allegri, altro che pieni poteri: tappa obbligata e addio

Juventus, adesso il vertice sarà deciso entro la fine della stagione. Cosa succederà? Tutti i dettagli delle possibili soluzioni.

Juventus, il nuovo Cda ha preso forma, a fine stagione infatti ci saranno ulteriori novità con anche la decisione finale in due elementi fondamentali della società.

L’interrogativo che si pongono, infatti, tutti i tifosi è: Allegri sì o Allegri no? Il mister toscano verrà riconfermato? Solo il tempo lo dirà ma soprattutto i risultati. Aleggiano infatti altri nomi di tecnici che saranno presto disponibili ad una nuova avventura da giugno. C’è Zidane ma anche Conte che potrebbero liberarsi definitivamente. Il francese è infatti già pronto a scegliere ma come verrà gestita la situazione dalla nuova dirigenza? Soprattutto viste anche le richieste degli stipendi. Adesso ci sono le dovute analisi in corso.

Calciomercato Juventus, Allegri e Cherubini in bilico | Decisione finale da giugno

Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico bianconero sarà in discussione fino alla fine dell’anno. Da giugno in poi, verrà presa la decisione definitiva. Continuare con lui e Cherubini oppure cambiare sia allenatore che direttore sportivo. A decidere sarà Scanavino. Il nuovo volto del Cda bianconero avrà molta presa decisionale sul futuro.

C’è una piccola certezza però, il progetto. Infatti si punterà tanto su giovani a prescindere dalla riconferma o meno del tecnico livornese. Gli stessi giovani che hanno permesso la rimonta, che sembrava moto difficile, in campionato. I giovani che hanno dimostrato già di avere il phisique du role per ambire ad alti livelli. Tutto in discussione ma con qualche piccola certezza. Decisione rimandata in estate.