In bianconero ma non alla Juventus: epilogo thriller, salta tutto

Per la Juventus si avvicina un altro impegno importante, gli ottavi della Coppa Italia contro il Monza di giovedì sera.

Una partita che i bianconeri ovviamente vogliono vincere a tutti i costi perchè il trofeo rappresenta un obiettivo importante da inseguire in questa seconda parte della stagione. Massima concentrazione dunque contro un avversario da non sottovalutare.

Questo mese di gennaio è anche il periodo dei trasferimenti invernali, ma a dire il vero fino a questo momento non ci sono stati grandi colpi. Si punta ad intervenire con il minimo sforzo economico, rimandando poi ogni investimento più consistente alla prossima estate. Anche la Juventus seguirà probabilmente questa strategia, consapevole che è a bocce ferme che serviranno interventi mirati per rinnovare e ringiovanire un organico che è destinato a perdere dei pezzi importanti. La squadra torinese ha la priorità di far sì che arrivino al più presto nuovi elementi sulle corsie esterne che prendano il posto di Cuadrado e Alex Sandro, che si avvicinano alla scadenza dei loro contratti.

Juventus, sorpasso Newcastle per Malo Gusto

Sia a destra che a sinistra dunque occorrono elementi giovani, in grado di aprire un nuovo ciclo in bianconero. E sono davvero tanti i nomi che nel corso delle ultime settimane sono stati accostati alla Juve, da affari low cost a colpi a parametro zero.

Tra i giovani esterni in rampa di lancio c’è anche Malo Gusto del Lione, calciatore che i bianconeri starebbero osservando da tempo. E non solo loro, ovviamente, è un profilo che intriga diversi club europei. E secondo quanto riporta “Foot Mercato” adesso alla lista delle pretendenti per l’esterno si è aggiunto anche il Newcastle. Che ha disponibilità economiche importanti e punta convincere il calciatore a vestire la maglia bianconera dei Magpies.