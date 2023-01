Asse bollente, blitz ufficiale della Juventus: 15 milioni

Asse bollente: la Juventus oggi farà un blitz ufficiale per il calciatore. Ed è stato anche fissato il prezzo dell’operazione. Quindici milioni di euro

Contatti ufficiali oggi. La Juventus fa sul serio e non vuole perdere tempo. Per bruciare la concorrenza dell’Arsenal e del Newcastle, che dalla loro parte vorrebbero chiudere l’operazione.

Ma i bianconeri ci sono. Eccome. A differenza di tutte quelle che sono le voci di una società che al momento non si potrebbe muovere sul mercato per via dei problemi societari. Problemi societari che ci sono, è evidente, ma questo non preclude nessuna possibilità. Allora: nella giornata di oggi la Vecchia Signora dovrebbe sentire telefonicamente gli agenti di Fresneda, l’esterno destro del Real Valladolid che piace a diversi club sopratutto in Premier League. Sì perché come scritto precedentemente il Newcastle in primis, e i Gunners di Arteta a ruota, vorrebbero il giocatore già in questa sessione di mercato. E intanto dalla Spagna hanno fissato il prezzo.

Asse bollente, fissato il prezzo di Fresneda

Sono 15 i milioni di euro che Ronaldo “Il Fenomeno”, presidente del Valladolid, chiede per il cartellino del giocatore. Una cifra che può essere considerata alta se si pensa che Fresneda praticamente è esploso nei mesi scorsi.

Una cifra che si può considerare bassa se si pensa all’età del calciatore che oltre ad avere delle qualità sicuramente da sottolineare ha ampi, enormi, margini di miglioramento. Insomma, parliamo chiaro: quello di Fresneda potrebbe essere davvero un grande colpo per chi lo riuscirà a fare. E la Juventus c’è. Convinta delle proprio ragioni che metterà sul piatto nella giornata odierna. In attesa poi domani del nuovo ciclo, quello del presidente Ferrero, che prenderà ufficialmente il via con l’insediamento del nuovo consiglio d’amministrazione. Ma questi sono altri fatti. Quello che c’è ora è questa accelerata nella trattativa. La notizia è riportata da calciomercato.com.