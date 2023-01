Calciomercato Juventus, il Bayern ci ha preso gusto: 20 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, non solo Serie A. Anche il Bayern Monaco lo segue con attenzione: i dettagli dell’operazione.

Adesso l’interesse è diventato europeo. Il giocatore che piace molto ai bianconeri ma anche alla Roma di Mourinho, adesso, avrebbe un ammiratrice in più: il Bayern Monaco.

Come scrivono, infatti, su quotidiano ‘Tuttosport’, il portiere adesso convince globalmente. Non è un caso che su di lui sia piombata, anche, la squadra più titolata di Germania, con l’ex bianconero Salihamidzic interessato a chiudere l’operazione sulla base di 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Vicario come erede di Neur | 20 milioni dal Bayern

Il portiere italiano dell’Empoli adesso è conteso tra diverse big d’Europa. Come sappiamo Juventus e Roma, in Italia, se lo contendono per la porta e come potenziale nuovo titolare proprio in rosa di queste due big ai vertici del campionato italiano. Ma, come scritto da ‘Tuttosport’, adesso, si sarebbe fatto sotto anche il Bayern Monaco. Il club bavarese ne vede qualità indubbie e pertanto l’idea di averlo come erede di Neur, ormai avanti con l’età, potrebbe essere concreta.

Come detto poc’anzi, quindi, il direttore sportivo dei tedeschi, Salihamidzic, ex giocatore bianconero, avrebbe già in mano l’offerta da recapitare al club italiano. 20 milioni di euro per il cartellino del portiere. Una cifra certamente congrua vista la qualità dimostrata, fino adesso, dall’estremo difensore azzurro. Giocatore che presto deciderà cosa fare del proprio futuro, certamente l’interesse di Roma e Juventus potrebbe convincerlo alla permanenza in Serie A ma per il momento l’offerta reale arriva proprio dai tedeschi. Un ultimatum che aspetta solo al diretto interessato, ormai ad un bivio concreto della sua carriera da professionista.