Ronaldo inguaia di nuovo la Juventus: l’affare si chiude subito

La Juventus è vigile sul mercato non solo sul fronte acquisti ma soprattutto sulle cessioni, alla luce dei diversi casi ancora irrisolti. Molti giocatori in cerca di nuovi stimoli, altri in scadenza a giugno.

Sono diversi i giocatori che andranno in scadenza a giugno 2023, uno di questi è Alex Sandro e non a caso la Juventus è già a caccia del sostituto in quel reparto. L’altro è Juan Cuadrado, uomo chiave di Massimiliano Allegri ma prossimo a lasciare Torino. L’esterno colombiano non è ancora certo di rimanere fino al termine della stagione e i bianconeri sono già alla ricerca del suo erede. In quella zona di campo i nomi che circolano sono diversi, da Karsdorp a Pedro Porro ma nelle ultime ore è nato un concreto interessamento per Emil Holm dello Spezia.

Juventus, Ronaldo tenta Cuadrado all’Al-Nassr

Cuadrado con ogni probabilità, salvo colpi di scena, non rinnoverà con la Juventus e a fine stagione sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione a parametro zero.

Al momento non ci sono squadre che concretamente si sono interessate a Cuadrado, principalmente per questioni legate al suo elevato ingaggio. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, però, le sirene saudite si fanno sentire e potrebbero tentare anche il calciatore colombiano. dall’Arabia Saudita ci sarebbe un interesse da parte dell’Al-Nassr che, su probabile indicazione di Cristiano Ronaldo, avrebbe puntato Juan Cuadrado. I due sono stati compagni alla Juventus per tre stagioni e chissà che non possano ritrovarsi negli Emirati Arabi tra qualche mese. Il pressing del campione portoghese, però, potrebbe convincere l’Al-Nassr a tentare il colpo immediatamente, già durante la sessione invernale di calciomercato, strappando il colombiano alla Juventus prima del termine della stagione.