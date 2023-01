Calciomercato Juventus, l’erede di Cuadrado in Serie A: non è Karsdorp

Cuadrado verso l’addio a parametro zero a giugno: la Juventus individua il suo erede in Serie A ma non è Karsdorp

La Juventus sta lavorando intensamente sul mercato per cercare di dare una svolta alla propria stagione ma deve fare i conti con diversi giocatori in uscita, uno di questi è Juan Cuadrado.

Il terzino destro colombiano è uno dei diversi giocatori bianconeri in scadenza a giugno 2023. Il rinnovo sembra ancora lontano, nonostante la centralità della sua figura all’interno degli schemi tattici di Massimiliano Allegri. La possibilità che Cuadrado lasci Torino a fine stagione è concreta e per questo la società sta già cercando il suo erede sul mercato. Continua l’interesse della Juventus per Rick Karsdorp della Roma ma non è l’unico nome sul quale sta i bianconeri stanno lavorando. Un altro giocatore che alletta il club in quel reparto è Pedro Porro dello Sporting Lisbona che, però, è ormai ad un passo dal Tottenham. Ecco che allora la terza opzione arriva direttamente dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, idea Holm dallo Spezia

Le trattative per Karsdorp e Pedro Porro si sono complicate, soprattutto quella per il terzino dello Sporting Lisbona che viaggia spedito verso il Tottenham di Antonio Conte che è pronta a sborsare 40 milioni di euro.

La Juventus sta valutando altre opzioni per rimpiazzare Juan Cuadrado e il suo erede potrebbe arrivare dalla Serie A. Il nome caldo delle ultime ore, come riportato dalla ‘Repubblica’, è quello di Emil Holm, difensore classe 2000 dello Spezia. Il gioiellino svedese sta vivendo un’ottima stagione in Serie A, al suo primo anno in Italia, e ha anche trovato il suo primo gol in campionato contro la Cremonese. Terzino di corsa e dotato di un’ottima struttura fisica, Holm è seguito con grande attenzione dalla dirigenza bianconera che sta valutando la fattibilità dell’operazione.